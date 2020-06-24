- 16:16 13 областей Украины и Киев не готовы к смягчению карантина, но это никого не останавливает
- 15:58 Смертельный паводок в Карпатах: Шмыгаль собирает брифинг (онлайн-трансляция)
- 15:52 Наводнение в Западной Украине: что там происходит и каковы прогнозы
- 15:45 Без масок и в форме НКВД: боевики насмешили военными парадами в захваченных Донецке и Луганске
- 15:41 Кернес решил провести сессию Харьковского горсовета без масок: за депутатами пришла полиция
- 15:23 Джамала поделилась моментом первой трогательной встречи двух сыновей
- 15:22 Под Одессой ВИЧ-инфицированный мужчина умышленно насиловал женщин
- 15:15 На Прикарпатье смыло мост, который строили семь лет после прошлого наводнения
- 15:10 Залез на рекламный щит и облился бензином: мужчина устроил переполох в Тернополе
- 15:03 Заслужил удаление: Месси в канун 33-летия поразил грубостью в матче чемпионата Испании
- 14:51 Триумф или разочарование для Путина? В Москве прошел парад к 75-летию Победы
- 14:39 Во Львове ослабляют карантин: ресторанам и фитнес-клубам разрешили принимать посетителей
Смертельный паводок в Карпатах: Шмыгаль собирает брифинг (онлайн-трансляция)
Премьер-министр Денис Шмыгаль проводит брифинг о ситуации в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где продолжается экологическая катастрофа. Напомним, в ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы, уже превысил критическую отметку.
«ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию.
Напомним, на Прикарпатье затопило даже больницу, где проходят лечение больные с коронавирусом, а в Черновицкой области тысячам абонентов пришлось отключить газ.
Фото ГСЧС Украины109
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Без масок и в форме НКВД: боевики насмешили военными парадами в захваченных Донецке и Луганске (фото)
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!