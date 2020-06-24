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Президент должен опираться на армию, а не на своих знакомых контрабандистов и олигархов, — Бутусов

17:06 24 июня 2020
Юрий Бутусов

«ФАКТЫ» сообщали о том, что социологические исследования показали, что баланс доверия-недоверия действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому впервые ушел в «минус». Главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию, назвав это событие переломным.

«Вчера произошло переломное политическое событие — по опросу «Социального мониторинга» рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому впервые снизился ниже 50%. Время завышенных ожиданий от очередного мессии проходит, и власть падает до того уровня доверия, который имеют институты государства.

А из всех институтов государства позитивный баланс доверия-недоверия имеют только Вооруженные Силы. То есть тот институт, который прежде всего отвечает за войну с Россией.
О чем это говорит?

1. Только война за независимость является для большинства украинцев объединяющей идеей. «Прекратить войну» для большинства украинцев означает «не проиграть войну», именно поэтому они по-прежнему доверяют армии на фоне падения рейтинга президента и его внешней политики.

2. Зеленский хочет договориться с Путиным, он сознательно дистанцируется от армии и не хочет проводить никаких реформ, которые были бы направлены на повышение ее боеспособности. Без внешней безопасности и защиты от РФ провести реформы и развивать экономику невозможно, Россия подрывает нас изнутри. Лозунги «Мы будем заниматься экономикой» во время войны и российского вторжения объединить людей неспособны, людей обмануть этим не удается.

3. Армия является основой государства в Украине. Системообразующая часть украинского общества ориентируется на армию. Политическая стратегия должна строиться с опорой не на пацифистские настроения, а на армию, на защиту страны. Президент должен опираться на армию — а не на своих знакомых контрабандистов и олигархов.

Для опоры на армию президент должен стать государственным деятелем, а не играть роль, — написал Бутусов в Facebook.

Ранее известный политик Борислав Береза заявил: «Зеленскому пора признать, что он обещал то, что не знал, как сделать»

Фото из Facebook

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