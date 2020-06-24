На Сумщине задержали уникального контрабандиста (фото, видео)

Происшествия

На Сумщине за попытку незаконного пересечения границы с незадекларированным товаром задержали 23-летнего местного жителя. Он пытался доставить в Украину из России шесть картонных ящиков с… китайскими игрушками. Напомним, на Львовщине обнаружили солидный авиапарк контрабандистов.

Для этого «предприниматель» соорудил некое подобие моста через пограничный ров, перебросив через него доску, а затем перенес товар, сообщили в Государственной пограничной службе.

Мужчину задержали возле села Поповка, в Великописаревском районе Сумской области, сразу же после «переброски».

Контрабанда

На нарушителя составили административный протокол за незаконное пересечение государственной границы.

Избрание меры пресечения ему в суде назначено на четверг, 25 июня.

Напомним, накануне курьезный инцидент на границе произошел в Закарпатской области — там нарушителями границы стали… овцы из Румынии.

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