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Происшествия

"Беспилотная" контрабанда: на Львовщине обнаружили солидный авиапарк контрабандистов (фото, видео)

10:16 3 июня 2020
Беспилотники
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Львовской области пограничники обнаружили 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, как предполагается, контрабандисты используют для переправки через границу табачных изделий. Ранее сообщалось о задержании со стрельбой контрабандистов из Закарпатья.

Как сообщают в ГПСУ, БПЛА различных типов нашли во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками. Обыски, в частности, проводились в местах возможного хранения контрафактных товаров.

В погранслужбе добавили, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять через границу товары, обычно это сигареты, при помощи БПЛА. Так, только в этом году на границе были обнаружены 12 таких беспилотников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские пограничники не дали перевезти через границу с Румынией 146 ящиков контрабандных сигарет. Стоимость груза составила порядка 2,5 млн гривен.

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