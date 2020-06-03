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"Беспилотная" контрабанда: на Львовщине обнаружили солидный авиапарк контрабандистов (фото, видео)
В Львовской области пограничники обнаружили 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, как предполагается, контрабандисты используют для переправки через границу табачных изделий. Ранее сообщалось о задержании со стрельбой контрабандистов из Закарпатья.
Как сообщают в ГПСУ, БПЛА различных типов нашли во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками. Обыски, в частности, проводились в местах возможного хранения контрафактных товаров.
В погранслужбе добавили, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять через границу товары, обычно это сигареты, при помощи БПЛА. Так, только в этом году на границе были обнаружены 12 таких беспилотников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские пограничники не дали перевезти через границу с Румынией 146 ящиков контрабандных сигарет. Стоимость груза составила порядка 2,5 млн гривен.97
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