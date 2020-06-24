"Попробую поставить точки": Корниенко записал видео с объяснением громкого скандала

Политика

Глава партии «Слуга народа» и первый заместитель фракции партии в Раде Александр Корниенко записал видеообращение, в котором принес публичные извинения коллеге — народному депутату Ирине Аллахвердиевой — и всем украинцам за сексистские высказывания, которые он допустил во время общения с председателем фракции Давидом Арахамией.

«В первую очередь хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой, моей коллеге и человеку, которого я очень уважаю с просьбой принять мои извинения за ту, первую часть разговора, где я с Давидом Арахамией обсуждаю свое впечатление от ее красоты, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, у меня не было ничего плохого на уме, это были мои искренние впечатления от того, как вы выглядите и каким образом вы к этому пришли. Еще раз приношу свои извинения и приглашаю к конструктивному сотрудничеству и в рамках Верховной Рады, и в рамках нашей николаевской ячейки, участником которой вы являетесь», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что большая часть опубликованного разговора касалась не народного депутата Ирины Аллахвердиевой, а возможного кандидата от партии на пост мэра Николаева Татьяны Домбровской, при этом признав, что и тут форму для «своего восторга» избрал «местами неоднозначную, а местами обидную, такую, которая может действительно восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации».

«Понимаю при этом, что Татьяна может отказаться от дальнейшего сотрудничества с партией „Слуга народа“ после моих высказываний и это будет абсолютно справедливо по отношению к нам», — отметил он.

Корниенко подтвердил, что смонтировать прямой эфир, во время которого и произошел инцидент, с технической точки зрения невозможно, однако предположил, что мог произойти сбой трансляции.

Он также допустил, что во время онлайн-трансляции могла иметь место некая потеря сигнала, которая исказила содержание беседы.

По словам Корниенко, данный инцидент станет для него уроком.

Напомним, ранее за свои высказывания повинился Давид Арахамия.

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