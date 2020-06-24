Спорт

Вратарь чуть не убился: футболист забил чудо-гол ударом со своей половины поля (видео)

Невероятный мяч был забит в поединке 3-го тура элитного дивизиона чемпионата Швеции по футболу между «Сириусом» и «Хеккеном».

На 17-й минуте встречи 22-летний полузащитник гостей Далехо Ирандуст, в прошлом году дебютировавший в футболке сборной Швеции (у него — иранские корни), перехватил мяч после неточной передачи соперника на своей половине поля и сильно пробил примерно с 60 (!) метров. Пока мяч летел к воротам соперника, голкипер «Сириуса» Лукас Йонссон, пятясь назад, пытался сделать все возможное, чтобы спасти ситуацию, но в итоге лишь врезался о штангу. На пустом стадионе такой звон стоял!

Добавим, что «Хеккен», который дважды вел в счете, не смог удержать победу, в третьей встрече подряд с начала сезона сыграв вничью (2:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка забил шикарный мяч в чемпионате Беларуси.

Фото bildbyran

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