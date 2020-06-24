"Вопрос к науке": Шмыгаль нашел причину наводнения в Западной Украине

Украина

В правительстве Украины отрицают, что масштабные подтопления в западных регионах страны вызваны масштабной вырубкой карпатских лесов. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что осадки, которые выпали на этой территории за последние три дня, были в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес, который не сдержал образовавшиеся водные потоки.

«Это, наверное, вопрос больше к науке — как происходят эти трагедии, из чего они берутся», — сказал глава правительства.

Согласно его данным, объем вырубок и продажи леса, в т. ч. в Ивано-Франковской области, за последние пять лет сократили на 20%.

В свою очередь, глава Ивано-Франковской областной администрации Виталий Федоров отметил, что к страшным последствиям наводнений привело, в частности, и ненадлежащее состояние системы водоотводов в населенных пунктах.

Напомним, синоптики дали неутешительные прогнозы для жителей Прикарпатья, Буковины и Тернопольщины — циклон Rosemarie продолжит испытывать на прочность города и села.

Фото ГСЧС

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