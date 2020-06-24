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Вице-президент ПАСЕ считает, что Ляшко должен вернуться в Раду и стать представителем Украины в Ассамблее (видео)
В поддержку лидера Радикальной партии, заявившего о своих намерениях баллотироваться на довыборах в ВР по 208 округу, подтянулась «тяжелая артиллерия». К челенджу на тему «Почему Ляшко должен вернуться в парламент» #заЛяшка подключился вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы прошлого созыва Георгий Логвинский, написав пост на своей странице в Facebook.
«Почему Олег Ляшко должен вернуться в парламент? Для меня ответ очевиден: он станет одним из самых сильных спикеров в этом странном, молчаливом созыве Верховной Рады», — отметил Логвинский.
Не хватает Олега Ляшко, по мнению Логвинского, и в ПАСЕ. Он вспомнил те времена, когда лидер РПЛ в составе украинской делегации от ВР успешно отстаивал интересы Украины в этой организации.
«Ляшко должен не только вернуться в парламент, но и присоединиться к украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Как человек, который председательствовал на сессии ПАСЕ и работал в этой делегации, я отлично знаю его роль в процессе защиты украинских интересов на международной арене. Он усилит команду тех, кто продолжает бороться против российской агрессии дипломатическим путём, и не позволит сдать национальные интересы страны в обмен на сомнительные обещания», — уверен Логвинский.
Напомним, Олег Ляшко был членом ПАСЕ с 2017 по 2019 годы. Его выступления всегда производили фурор на заседаниях.
Так, в июне 2018-го года Олег Ляшко во время своего эмоционального выступления на сессии ПАСЕ обратился к европейским политикам с призывом не предавать базовые принципы Ассамблеи ради денег, которые предлагает Россия за свое возвращение в ПАСЕ.
В октябре 2018-го года, когда в ПАСЕ снова стал вопрос о возвращении российской делегации, выступление Олега Ляшко в Страсбурге стало последним аргументом, после которого этот вопрос сняли с рассмотрения.
А в июне 2019-го года Олег Ляшко назвал возвращение российской делегации в ПАСЕ «Страсбургским сговором» и предательством принципов, на которых создавалась организация.
Напомним, ранее поддержку Олегу Ляшко выразили лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, мэр Днепра Борис Филатов и мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
Сам Ляшко заявлял о том, что исключительно объединение украинских сил — единственный шанс не допустить развала страны действующей властью.16
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