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Происшествия

Смертельное ДТП в Кировоградской области: погибли четыре человека

0:37 25 июня 2020
ДТП в Кропивницком

На следующие сутки после аварии на трассе Киев — Чоп смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировоградской области.

Так, около девяти часов вечера в среду, 24 июня, четыре человека погибли в ДТП на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки.

Об этом передает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Происшествие произошло около 21:00. Легковушка столкнулась с автоцистерной DAF. В легковом авто находились четверо пассажиров. Все погибли», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, погибли три мужчины и одна женщина. Сейчас тела погибших из авто Honda деблокируют спасатели.

На месте происшествия работают следователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП в столице: во вторник, 23 июня, в Киеве на улице Академика Заболотного, недалеко от табачной фабрики, произошло столкновение трех машин: грузовика Renault, «паркетника» Mazda и легковушки Kia. Как удалось выяснить, Mazda двигалась от Одесской площади, когда неожиданно на ее пути оказалась Kia. Эта машина потеряла управление и, по сути, стала поперек дороги, вылетев на встречную полосу.

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Смертельное ДТП в Кировоградской области: погибли четыре человека

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