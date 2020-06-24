- 05:25 Болтон заявил, что Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях
- 04:55 Во Львове горела кофейная фабрика
- 04:15 Попытаются успеть к отпуску: в Раде назвали сроки рассмотрения закона о референдуме
- 03:55 Лучше не купаться: ученые выяснили, как долго коронавирус может выживать в речной воде
- 03:25 Сходил в церковь без маски: премьера Болгарии оштрафуют на 150 евро за нарушение карантина
- 02:59 Все равно придется ответить: в МИД раскритиковали попытки России "узаконить" оккупацию Крыма
- 02:15 Коронавирус в Раде: Разумков назвал количество инфицированных COVID-19 депутатов
- 01:50 Вода стремительно прибывает: спасатели предупредили о затоплении сел на Буковине
- 01:20 Неудачно сходил в отпуск: стало известно, как коронавирусом заразились на ЧАЭС
- 00:45 Эффектная блондинка: кто такая Ирина Аллахвердиева, о которой говорили Арахамия и Корниенко
- 00:05 Корниенко ответил по поводу скандального разговора с Арахамией: сделано заявление
- 23.06 23:08 "Баба рабочая": в сети гуляет видео, на котором Корниенко и Арахамия якобы обсуждают коллегу по фракции
Болтон заявил, что Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп использовал свои возможности, чтобы добиться от украинских властей расследования в отношении своего политического соперника Джозефа Байдена.
Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании Fox News в связи с выходом в свет его мемуаров «Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), передает ТАСС.
«Судя по моим наблюдениям, президент Трамп использовал в Украине властные полномочия, чтобы содействовать своим собственным политическим целям», — сказал он.
При этом Болтон снова повторил свои прежние утверждения о том, что Трампа нужно было подвергать импичменту, но демократы взяли на вооружение стратегию, которая «явно вела к неудаче», поскольку они «преследовали прежде всего свои узкополитические цели».
Как известно, в сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Одним из оснований для этого были его попытки убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет во вторник.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший вице-президент США Джозеф Байден дал официальное согласие провести осенью не более трех раундов телевизионных дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.7
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?