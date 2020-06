Болтон заявил, что Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях

Мир

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп использовал свои возможности, чтобы добиться от украинских властей расследования в отношении своего политического соперника Джозефа Байдена.

Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании Fox News в связи с выходом в свет его мемуаров «Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), передает ТАСС.

«Судя по моим наблюдениям, президент Трамп использовал в Украине властные полномочия, чтобы содействовать своим собственным политическим целям», — сказал он.

При этом Болтон снова повторил свои прежние утверждения о том, что Трампа нужно было подвергать импичменту, но демократы взяли на вооружение стратегию, которая «явно вела к неудаче», поскольку они «преследовали прежде всего свои узкополитические цели».

Как известно, в сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Одним из оснований для этого были его попытки убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет во вторник.

