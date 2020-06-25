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Общество и люди

Посвящение в "крепостные": в оккупированном Крыму местных дворников вынудили "принести присягу"

6:47 25 июня 2020
Дворники присяга

В пылу «победобесия» власти оккупированной Ялты решили лишний раз показать свою преданность новым хозяевам и провели накануне путинского «парада» церемонию «приведения к присяге» … местных дворников.

Стоящие на набережной люди (в основном «понаехавшие» из других регионов РФ) давали «клятву чистоте» в новой, специально пошитой спецодежде, стилизованной под ХIX век, передает Крым.Реалии.

«…Я буду рад трудиться рьяно и упорно. Мой город Ялта, я тебе клянусь! В моих руках твоя зеленая одежда, твои дороги, скверы и дворы! Ты будешь дивным городом прибрежным, Ты будешь лучшим городом Земли! Клянемся!» — произносили клятву мастера совка и метелки.

Глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что за ношение новой стилизованной формы дворники будут получать доплату в 1000 рублей. Кроме того он пообещал, что с 1 июля по удостоверению дворника можно будет бесплатно ездить на городском общественном транспорте.

Сами же ялтинцы раскритиковали новую спецодежду, называя ее «холопскими костюмами» и «нарядами крепостных», а также советуя выдать дворникам еще ошейники и намордники — чтобы добиться максимального сходства с рабами.

Еще более откровенными был комментаторы в социальных сетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что не меньше насмешили «парады» боевиков в занятых оккупантами Донецке и Луганске — почувствовав «тренд», часть главарей террористов заявились на них в маскарадных «мундирах» НКВД.

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