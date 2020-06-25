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Выбивший «Ливерпуль» из Лиги чемпионов футболист спит на кровати, замедляющей старение (фото)
25-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, после дубля в ворота «Ливерпуля» в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов назвавший своего пса Энфилдом, со всей ответственностью подходит к своему здоровью.
В частности, футболист соблюдает палео-диету, включающую в себя рыбу, мясо и птицу предпочтительно травяного откорма, овощи, фрукты, корневища и орехи, а отдыхает после тренировок и матчей на кровати стоимостью более 35 тысяч евро, которая… замедляет старение.
«Это единственная научно-гарантированная и запатентованная система отдыха в мире, которая естественным образом уменьшает биологический возраст, замедляя процессы окисления и воспаления, из-за которых мы стареем», — утверждают производители уникальных кроватей.
Соглашается с ними и профессор факультета генетики, физиологии и микробиологии университета Мадрида Моника де ла Фуэнте. «Результаты показывают, что отдых, достигнутый благодаря данной системе, приводит к значительному омоложению биологического возраста и улучшению общего состояния здоровья. Она может улучшить здоровье и продолжительность жизни», — отмечает научный сотрудник.
Отметим, что Маркос Льоренте считается одним из самых физически подготовленных футболистов в чемпионате Испании. Являясь воспитанником «Реала», футболист летом 2019-го подписал пятилетний контракт с «Атлетико». В составе «матрасников» провел в нынешнем сезоне 28 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча.
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