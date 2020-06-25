Происшествия

Грузовик и микроавтобус с пчелиными ульями столкнулись в Днепре: среди погибших – ребенок (фото, видео)

Утром в четверг, 25 июня, в Днепре, где недавно во время задержания грабителя погиб полицейский, на перекрестке улицы Байкальской и проспекта Слобожанского произошло смертельное ДТП — среди жертв есть ребенок.

Как передает «Информатор», столкнулись грузовик DAF, груженый песком, и микроавтобус Mercedes Vito, перевозивший ульи с пчелами. От удара грузовик перевернулся.

Водитель микроавтобуса погиб на месте — 51-летнего мужчину зажало в кабине. Его вырезали из авто при помощи спецстредств.

Двоих пассажиров — подростков 14 и 13 лет — увезли в Областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу № 6. Позже стало известно, что старший из пострадавших умер.

На месте ДТП высыпавшийся из грузовика песок засыпал дорогу, а из микроавтобуса вывалились ульи — вылетевшие из них пчелы жалили людей, находящихся в районе аварии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом столкнулись пассажирский автобус и Opel Astra — они оказались в кювете, но по разные стороны дороги. Водитель последней погиб на месте, его пассажиру удалось выжить. По предварительным данным, водитель легковушки на большой скорости выехал на встречную полосу.

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