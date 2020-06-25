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Выступающий в НБА украинец Лэнь заразился коронавирусом (фото)
27-летний украинский баскетболист Алексей Лэнь, зимой 2020-го сменивший в НБА «Атланту Хоукс» на «Сакраменто Кингз», сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил журналист The Athletic Шамс Чарания.
«Вчера я проходил тестирование в Сакраменто и получил положительный результат. Хочу поблагодарить свой клуб и НБА за их большую работу, которая позволила мне рано узнать о заражении. Я сразу же самоизолировался. С нетерпением жду, когда все это закончится, и я присоединюсь к своим товарищам по команде, чтобы продолжать борьбу за попадание в плей-офф», — приводятся слова нашего соотечественника на странице представителя СМИ в Twitter.
Также отмечается, что, кроме Лэня, коронавирусом заразились два его одноклубника — Бадди Хилд и Джабари Паркер.
Добавим, что в нынешнем сезоне украинец провел за «Атланту» и «Сакраменто» в регулярном чемпионате НБА 49 матчей, в которых в среднем набирал 8 очков. Команда Лэня, выиграв 28 из 64-х проведенных поединков, сохраняет шансы на попадание в плей-офф — «Кингз» от «проходной» восьмой строчки отделяют всего четыре победы.
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