Общество и люди

Американец выиграл в лотерею четыре миллиона долларов – во второй раз за три года

Житель американского штата Мичиган Марк Кларк выиграл во мгновенную лотерею Michigan Lottery четыре миллиона долларов. Три года назад, в декабре 2017 года, он выиграл в лотерею точно такую же сумму.

50-летний Марк не может поверить собственному счастью. «Тут не думаешь, что сможешь выиграть в лотерею хотя бы один раз. А уж о том, чтобы дважды — и помыслить нельзя», — говорит победитель.

Как сообщает издание UPI, американец купил билет в магазинчике города Карлтон. И сразу же стер защитный слой — используя монетку, которую десять лет назад подарил ему на счастье отец, скончавшийся год назад после продолжительной болезни.

«У меня из головы не идет мысль, что, может быть, его счастливая монетка помогла мне выиграть», — рассказал победитель.

Американец, который после первого выигрыша бросил работу, собирается потратить деньги на отдых с семьей и жить без забот, занимаясь любимой рыбалкой. На руки он получит не четыре, а 2,5 миллиона долларов, так как предпочел, чтобы ему выплатили всю сумму единоразово, а не частями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что преступники ограбили супругов, выигравших в лотерею 125 миллионов долларов.

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter