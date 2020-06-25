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21-летняя воспитанница миланского «Интера» погибла в ДТП (фото)
Футболистка итальянского клуба «Риоццезе» Арианна Вароне погибла в результате ДТП.
Как сообщает сайт milanotoday. it, 21-летняя девушка ехала на своем скутере в Сан-Мартино-Сиккомарио, что неподалеку от Милана, и столкнулась с грузовиком. В результате серьезных травм головы Арианна скончалась.
«Она оставит непреодолимую пустоту в жизни тех, кто любил ее и кому посчастливилось быть рядом с ней. Прощай, Арианна», — говорится в сообщении на сайте Федерации футбола Италии.
Отметим, что Вароне является воспитанницей миланского «Интера», также выступала за земляков «нери-адзурри» из «Милана». В 2017 году подписала контракт с «Риоццезе», выступающем в низшем дивизионе страны. По итогам прошлого сезона команда Арианны выиграла серию С, третий по силе дивизион Италии, и повысилась в классе.
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