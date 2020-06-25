26.59 / 26.79 29.70 / 30.13
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

21-летняя воспитанница миланского «Интера» погибла в ДТП (фото)

11:57 25 июня 2020
21-летняя Арианна Вароне

Футболистка итальянского клуба «Риоццезе» Арианна Вароне погибла в результате ДТП.

Как сообщает сайт milanotoday. it, 21-летняя девушка ехала на своем скутере в Сан-Мартино-Сиккомарио, что неподалеку от Милана, и столкнулась с грузовиком. В результате серьезных травм головы Арианна скончалась.

После столкновения с грузовиком девушка получила серьезные травмы головы

«Она оставит непреодолимую пустоту в жизни тех, кто любил ее и кому посчастливилось быть рядом с ней. Прощай, Арианна», — говорится в сообщении на сайте Федерации футбола Италии.

Арианне Вароне был всего 21 год

Отметим, что Вароне является воспитанницей миланского «Интера», также выступала за земляков «нери-адзурри» из «Милана». В 2017 году подписала контракт с «Риоццезе», выступающем в низшем дивизионе страны. По итогам прошлого сезона команда Арианны выиграла серию С, третий по силе дивизион Италии, и повысилась в классе.

В составе "Риоццезе" футболистка выиграла третий по силе дивизион Италии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британский мотогонщик Бен Годфри погиб в результате столкновения на состязаниях No Limits Trackdays.

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

21-летняя Арианна Вароне

21-летняя воспитанница миланского «Интера» погибла в ДТП (фото)

Ветеран с орденом Победа

Даже ветераны ряженые? На параде в России заметили мужчину с редким орденом «Победа»

задержание

Били ногами и пытались задушить полотенцем: в Германии напали на украинских дальнобойщиков

Екатерина Варнава

В СБУ объяснили, почему Екатерина Варнава больше не опасна

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер