Срна покинул тренерский штаб «Шахтера» (фото)

Спорт

38-летний экс-футболист «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна, после завершения игровой карьеры ставший ассистентом главного тренера «горняков» Луиша Каштру, получил новую должность в донецком клубе.

Дарио, который выступал за «Шахтер» на протяжении 15 лет, с 2003-го по 2018-й, стал директором клуба по футболу. Как сообщает официальный сайт «горняков», среди задач Дарио на новой должности — развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие философии клуба и стилю игры «Шахтера» от академии до первой команды.

«Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна — помогать „Шахтеру“, помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол», — прокомментировал свое назначение хорват.

«Этот сезон был своего рода пробным для Дарио — не футболиста. Мы все переживали за него, следили, как у него получится. У него все получилось очень хорошо! Мы все понимаем, что он — легенда клуба. Все футболисты в команде относятся к Дарио с большим уважением, для молодых игроков он вообще кумир. Его персона сегодня достаточно важна в команде. Принятое решение назначить Дарио директором по футболу обосновано его работой, влиянием и помощью „Шахтеру“. Его главная задача — быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы — тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом. Это тоже очень важно, потому что коммуникация в нашей жизни влияет на очень многие аспекты. Каким образом ты коммуницируешь, таким образом в дальнейшем будут приниматься решения. Это одна сторона. Другая — вовлеченность в трансферную политику клуба, ее обсуждение. Также Академия. Мы должны понимать: тренировочный процесс и обучение наших ребят проходит согласно стилистике и философии клуба, а она, в свою очередь, продиктована философией первой команды и ее футболом. Один из главных аспектов — адаптация молодых игроков в первой команде, как пришедших из Академии, так и тех, кого мы приобретаем», — поделился подробностями назначения легендарного в прошлом игрока клуба генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Дарио Срна с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным

Отметим, что это не первый помощник, который покидает тренерский штаб Луиша Каштру. Наставник «горняков» подтвердил информацию, что его ассистент Филипе Селиккая по окончанию сезона уедет работать в лиссабонский «Спортинг». Имя сменщика Селиккаи 58-летний специалист пока называть отказывается, отмечая лишь, что он также будет из Португалии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» отпраздновал досрочное чемпионство шампанским и дикими танцами прямо в раздевалке НСК «Олимпийский».

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter