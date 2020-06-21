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Спорт

Шампанское и дикие танцы: «Шахтер» показал, как отпраздновал досрочное чемпионство (фото, видео)

11:13 21 июня 2020
Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер», досрочно став чемпионом Украины после волевой победы над «Александрией» (3:2) на НСК «Олимпийский», ярко отпраздновал завоевание очередного, 13-го в истории, комплекта золотых наград отечественного первенства.

«Горняки» не скрывали эмоций в раздевалке, куда заблаговременно было доставлено несколько бутылок шампанского. Главным заводилой был бразилец Тайсон, который неоднократно заявлял о желании покинуть клуб и вернуться в родную Бразилию, также счастливым выглядел наставник «Шахтера» португалец Луиш Каштру, для которого это первое чемпионство в тренерской карьере.

«Отметили заработанный титул, который добили, проходя через огромные сложности. Мировые события подействовали на нас. Сложно было что-то планировать. Но понимали, что нужно быть готовыми к возобновлению чемпионатов. Футболисты показали себя фантастически. Когда столько очков отрыва, могут подумать, что это было просто. Но это мы поставили себя на такую позицию. Никто нам ничего не дарил и не давал. Все, что мы заработали, — благодаря работе и отдаче всех в клубе. Мы очень счастливы. А для тренеров главная задача — видеть счастливыми болельщиков и администрацию клуба. Для меня большая радость видеть это счастье вокруг. Я прошел все португальские дивизионы — от самых низов до „Порту“. Но впервые выиграл титул в высшем дивизионе. Добился этого спустя 23 года. Впервые у меня в руках была команда, которая готова стать чемпионом. „Шахтер“ дал нам все условия. Это был сложный путь. Мы — семья. Это чувствуется каждый день. У нас есть проблемы, как и в других семьях, но мы их разрешаем с максимальным уважением друг к другу. Взаимоуважение заставляет нас даже в сложные моменты идти вперед и добиваться целей», — передает эмоциональную речь Луиша Каштру пресс-служба «горняков».

«Счастье на душе. Целый год к этому шли. Наконец-то стали чемпионами. Уверенно, за 5 туров до финиша. Перед матчем сказал ребятам, что нужно стать чемпионами обязательно сегодня. Нельзя было откладывать, потому что все ждали. Веселый получился матч. Не обращали внимание, что за 5 туров еще никто в Украине не становился чемпионом. Хотели победить для себя. Чемпионство необычное. Без болельщиков совсем не те ощущения. Но они никуда не делись, играем для них, они в наших сердцах, мы все чувствуем. У нас очень сильная команда и конкуренция. Нельзя назвать это чемпионство самым легким. Оно уже десятое для меня, но каждое последующее добывать все сложнее», — отметил капитан «оранжево-черных» голкипер Андрей Пятов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Шахтера» бразилец Тайсон рассказал о серьезном заболевании у отца.

Фото и видео ФК «Шахтер»

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