- 11:18 Взрыв дома в Киеве: стало известно о жертве
- 11:17 Водитель насмерть сбил школьницу в Коломые
- 11:05 Под завалами могут быть люди: очевидцы рассказали о взрыве на Позняках в Киеве
- 10:15 Мощный взрыв в Киеве разрушил часть многоэтажного дома: первое фото и видео ЧП
- 10:09 В Украине второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19
- 09:55 Стал известен календарь матчей сборной Украины в элите Лиги наций-2020
- 09:42 Сильный ливень затопил Львов: на улицах заметили лодки
- 09:13 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:59 В страшной аварии на трассе Днепр – Запорожье погибли двое взрослых и ребенок: фото и видео с места трагедии
- 08:35 Обвиняемого в организации убийства ветерана АТО «Сармата» отпустили из-под домашнего ареста на курорт
- 08:32 «Десна» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 27-го тура чемпионата Украины
- 07:59 На борту самолета МАУ во время перелета погибли десятки щенков: детали происшествия
Шампанское и дикие танцы: «Шахтер» показал, как отпраздновал досрочное чемпионство (фото, видео)
Донецкий «Шахтер», досрочно став чемпионом Украины после волевой победы над «Александрией» (3:2) на НСК «Олимпийский», ярко отпраздновал завоевание очередного, 13-го в истории, комплекта золотых наград отечественного первенства.
«Горняки» не скрывали эмоций в раздевалке, куда заблаговременно было доставлено несколько бутылок шампанского. Главным заводилой был бразилец Тайсон, который неоднократно заявлял о желании покинуть клуб и вернуться в родную Бразилию, также счастливым выглядел наставник «Шахтера» португалец Луиш Каштру, для которого это первое чемпионство в тренерской карьере.
«Отметили заработанный титул, который добили, проходя через огромные сложности. Мировые события подействовали на нас. Сложно было что-то планировать. Но понимали, что нужно быть готовыми к возобновлению чемпионатов. Футболисты показали себя фантастически. Когда столько очков отрыва, могут подумать, что это было просто. Но это мы поставили себя на такую позицию. Никто нам ничего не дарил и не давал. Все, что мы заработали, — благодаря работе и отдаче всех в клубе. Мы очень счастливы. А для тренеров главная задача — видеть счастливыми болельщиков и администрацию клуба. Для меня большая радость видеть это счастье вокруг. Я прошел все португальские дивизионы — от самых низов до „Порту“. Но впервые выиграл титул в высшем дивизионе. Добился этого спустя 23 года. Впервые у меня в руках была команда, которая готова стать чемпионом. „Шахтер“ дал нам все условия. Это был сложный путь. Мы — семья. Это чувствуется каждый день. У нас есть проблемы, как и в других семьях, но мы их разрешаем с максимальным уважением друг к другу. Взаимоуважение заставляет нас даже в сложные моменты идти вперед и добиваться целей», — передает эмоциональную речь Луиша Каштру пресс-служба «горняков».
«Счастье на душе. Целый год к этому шли. Наконец-то стали чемпионами. Уверенно, за 5 туров до финиша. Перед матчем сказал ребятам, что нужно стать чемпионами обязательно сегодня. Нельзя было откладывать, потому что все ждали. Веселый получился матч. Не обращали внимание, что за 5 туров еще никто в Украине не становился чемпионом. Хотели победить для себя. Чемпионство необычное. Без болельщиков совсем не те ощущения. Но они никуда не делись, играем для них, они в наших сердцах, мы все чувствуем. У нас очень сильная команда и конкуренция. Нельзя назвать это чемпионство самым легким. Оно уже десятое для меня, но каждое последующее добывать все сложнее», — отметил капитан «оранжево-черных» голкипер Андрей Пятов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Шахтера» бразилец Тайсон рассказал о серьезном заболевании у отца.
Фото и видео ФК «Шахтер»19
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...