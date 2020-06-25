26.59 / 26.79 29.69 / 30.11
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Юный футболист в матче с «Реалом» побил рекорд 80-летней давности (видео)

14:47 25 июня 2020
15-летний Лука Ромеро

Матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой» (2:0) вошел в историю Ла Лиги.

На 84-й минуте в составе гостей на замену вышел аргентинский полузащитник Лука Ромеро, который в возрасте 15 лет 219 дней стал самым юным футболистом в истории проведения чемпионата страны. По информации портала Goal.com, ранее рекордсменом считался защитник «Сельты» Сансон, которому на момент дебюта во взрослом футболе в декабре 1939-го было 15 лет 255 дней.

Как отмечает издание, Лука обладает прекрасным дриблингом и отлично поставленным ударом с левой ноги. Учитывая навыки Ромеро, неудивительно, что уже сейчас его сравнивают со знаменитым соотечественником, шестикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси установил рекорд чемпионата Испании, забивая не менее 20 мячей в 12 сезонах подряд.

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Зеленский

«Плохо будет всем»: Зеленский высказался о пике эпидемии коронавируса в Украине

Кулак

Мужчина убил знакомую и сам привел полицию на место преступления: детали шокирующего происшествия на Львовщине

БТР

На параде Путина задымился БТР: сеть взорвалась едкими комментариями

Лукашенко

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер