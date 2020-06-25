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Юный футболист в матче с «Реалом» побил рекорд 80-летней давности (видео)
Матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой» (2:0) вошел в историю Ла Лиги.
На 84-й минуте в составе гостей на замену вышел аргентинский полузащитник Лука Ромеро, который в возрасте 15 лет 219 дней стал самым юным футболистом в истории проведения чемпионата страны. По информации портала Goal.com, ранее рекордсменом считался защитник «Сельты» Сансон, которому на момент дебюта во взрослом футболе в декабре 1939-го было 15 лет 255 дней.
Как отмечает издание, Лука обладает прекрасным дриблингом и отлично поставленным ударом с левой ноги. Учитывая навыки Ромеро, неудивительно, что уже сейчас его сравнивают со знаменитым соотечественником, шестикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси установил рекорд чемпионата Испании, забивая не менее 20 мячей в 12 сезонах подряд.33
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