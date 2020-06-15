«Реал» в юбилейном матче Зидана добыл первую победу после карантина (видео)

Спорт

В 28-м туре испанской примеры, в рамках которого «Барселона» разгромила на выезде «Мальорку» (4:0), преследующий каталонцев мадридский «Реал» принимал на своем поле «Эйбар».

В поединке, прошедшем не на домашнем для мадридцев «Сантьяго Бернабеу», а на арене имени Альфредо ди Стефано на загородной базе «сливочных», «Реал» одержал уверенную победу — 3:1 (Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 — Бигас, 60).

Добавим, что забитый мяч стал для капитана мадридцев Серхио Рамоса 67-м в примере. Тем самым он повторил рекорд результативности для защитников легендарного Рональда Кумана, недавно перенесшего инфаркт на фоне последствий коронавируса, который выступал за «Барселону» с 1989-го по 1995 год.

После же игры президент «Реала» Флорентино Перес вручил юбилейные футболки Зинедину Зидану и Гарета Бэйлу — француз проводил 200-й матч на посту главного тренера команды, а вышедший на замену полузащитник сыграл 250-ю игру за мадридцев.

Отметим, что после этой победы «Реал» продолжает отставать от «Барселоны» на два очка. До конца чемпионата Испании осталось сыграть еще десять туров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по проценту выигрышных матчей в турнире.

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