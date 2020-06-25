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Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной: сроки и требования к проезжающим
Венгрия, на днях возобновившая пропуск через границу с Украиной пассажирских автобусов, с понедельника, 29 июня, открывает все пункты пропуска на украинско-венгерской границе. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, уточнив, что сейчас работает только пункт пропуска Захонь-Чоп.
По его словам, с 29 июня будет возобновлена работа пунктов Лоня-Дзвинково, Берегшурань-Лужанка, Вилок-Тисабеч, Тиса (Чоп)-Захонь.
«В понедельник на следующей неделе мы откроем все пропускные пункты на границе между Венгрией и Украиной. Мы обеспечим передвижения через границу, хотя правила переезда через страну будут еще сохраняться», — цитирует слова Сийярто «РБК-Украина».
Напомним, без необходимости прохождения карантина украинцы смогут въехать в Венгрию в пределах 30-километровой зоны не более, чем на 24 часа.
Транзитный проезд разрешен при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны.
Кроме того, въезжающий должен иметь согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.
Как сообщали «ФАКТЫ», для того, чтобы отдохнуть в открывшей свои границы для украинцев Черногории, нашим согражданам нужно будет продемонстрировать документы об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, переведенные на черногорский или английский язык.63
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