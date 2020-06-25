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Крым жил своей жизнью: экс-командующий ВМС указал на серьезную ошибку властей Украины
Командующий Военно-морскими силами Украины в 2014—2016 годах вице-адмирал Сергей Гайдук, заявлявший, что Россия планово готовилась к аннексии Крыма, считает, что руководство Украины с момента обретения страной независимости допускало массу системных ошибок в отношении полуострова и его жителей.
«На момент начала оккупации Украина так и не смогла переломить русскую идеологию в Крыму. Мы проиграли борьбу за людей, проживающих на полуострове, мы проиграли информационное пространство, а точнее, даже и не делали попыток их выиграть», — заявил он в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» и добавил, что власть имущие в Крыму были приверженцами пророссийских настроений.
А фундаментом для этого были многолетние попытки Кремля восстановить российский статус Крыма и Севастополя. На фоне этого неудивительным является и тот факт, что с ноября 2013 года на полуострове происходила консолидация пророссийских сил и организовывались отряды «самообороны». «Создавалась политическая и военная архитектура управления оккупацией полуострова», — подчеркнул вице-адмирал.
Сергей Гайдук обратил внимание на то, что основная масса населения проживала в приморских городах-портах — Керчи, Севастополе, Ялте и Феодосии, а также в столице АРК Симферополе, где наблюдались политические и протестные всплески. По его мнению, включение жителей этих городов в протесты было связано с отсутствием системной государственной морской политики.
«Не все же среди них были завезенные казачки или «титушки», — сказал Сергей Гайдук и добавил: «В приморских городах жили и работали целые династии моряков — людей, которых море воспитало, научило и дало работу. Игнорирование украинской властью их чаяний и проблем дало, как говорят, обратный эффект».
Полный текст интервью с Сергеем Гайдуком о ситуации в Крыму, аннексии полуострова и том, какие ошибки допускало в течение многих лет украинское руководство, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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