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Украина

Вице-адмирал рассказал, как Россия системно готовилась к захвату Крыма

10:29 25 июня 2020
Зеленые человечки в Крыму

Россия системно и планово готовилась к аннексии Крыма — задолго до того, как на территории полуострова в 2014 году появились российские военнослужащие.

«Мы теряли Крым шаг за шагом: отсутствием своевременных политических и управленческих решений, закрыванием глаз на проблемы, которые лежали на поверхности. Этим и воспользовалась РФ», — заявил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» командующий Военно-морскими силами Украины в 2014—2016 годах вице-адмирал Сергей Гайдук.

По его мнению, пассивное реагирование на внешнюю угрозу, в том числе и игнорирование или принятие несвоевременных решений на государственном уровне, которые касались и населения Крыма, и в целом ситуации на полуострове, дало возможности Кремлю последовательно готовиться к оккупации.

«Например, срыв международных учений Sea Breeze, которые должны были проходить в Крыму. Можно сказать, что это была предварительная „гибридная“ подготовка к оккупации и апробация порядка действий с одновременным прокси-вызовом со стороны России украинской системе нацбезопасности», — считает вице-адмирал и напоминает ситуацию с Тузлой в 2003 году, а также с отсутствием морской государственной границы в Керченском проливе и в Азовском море.

«Можно вспомнить грузинскую пятидневную войну, когда Черноморский флот России, базировавшийся на украинской территории, принимал в ней участие. Не стоит забывать и про Харьковские соглашения 2010 года, согласно которым был продлен срок дислокации российского флота на территории Автономной Республики Крым на 25 лет», — добавил Сергей Гайдук, назвавший это ошибкой всех ветвей украинской власти.

«Злокачественная опухоль не рассасывается сама по себе, она требует хирургического вмешательства. В данной ситуации со стороны украинской власти этого вмешательства просто не было», — резюмировал экс-командующий ВМСУ.

Полный текст интервью с Сергеем Гайдуком о ситуации в Крыму до аннексии и о том, могла ли Украина отстоять полуостров, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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