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Мужчина убил знакомую и сам привел полицию на место преступления: детали шокирующего происшествия на Львовщине
В Львовской области, где недавно замучили насмерть бывшего главу сельсовета села Миклашев Пустомытовского района, в Яворовском районе мужчина до смерти избил односельчанку, а потом позвонил в полицию и сообщил, что нашел тело женщины на обочине дороги.
Как сообщают в ГУНП в Львовской области, прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили, что погибшая — 46-летняя жительница одного из сел Яворовского района. На ее теле были многочисленные повреждения, в том числе переломы, рассечения и ушибы.
«В ходе проведения мероприятий, к которым привлекли кинолога с собакой, было установлено, что к убийству причастен 39-летний односельчанин женщины. Предварительно установлено, что между мужчиной и погибшей возник конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения, от которых и скончалась. Через некоторое время мужчина сообщил в полицию, что якобы обнаружил на обочине дороги тело женщины», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи — от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Тем временем издание «Львівська мануфактура новин» уточняет, что ЧП случилось в поселке городского типа Ивано-Франкове и приводит слова односельчанки погибшей, которая утверждает, что женщина жила тихо, уединенно и не повышала ни на кого голос.
«Женщина вела затворнический образ жизни, часто гуляла с собакой. Родных потеряла давно. Говорят, тело было очень изуродовано — долго не могли установить ее личность. Она была таким человеком, который даже голос никогда не повышал, не ссорилась ни с кем. А тут такое. Сложно представить, что вообще ее связывало с компанией мужчин, среди которых был подозреваемый в убийстве. У этого мужчины есть семья, за ним в последнее время наблюдалась определенная агрессия, но чтобы что-то критическое было, то нет», — утверждает местная жительница.
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Мужчина убил знакомую и сам привел полицию на место преступления: детали шокирующего происшествия на Львовщине
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