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На Львовщине налетчики до смерти замучили бывшего главу сельсовета: детали и фото с места трагедии
На Львовщине в ночь на 21 июня замучили насмерть бывшего главу сельсовета села Миклашев Пустомытовского района. Его жена тоже пострадала, однако осталась жива. Напомним, в пятницу, 19 июня, в Днепре во время задержания вооруженного преступника от ранений умер полицейский.
Погибшему было 62 года.
Согласно оперативным данным полиции Львовской области, трое неизвестных в масках ворвались в дом около 2:00. Они связали и жестоко избили хозяев, после чего забрали все деньги и ювелирные украшения и скрылись.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и разбое.
Поиски совершивших преступление продолжаются.
Напомним, в Житомирской области ищут злоумышленника, устроившего поножовщину в кафе и убившего человека.488
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