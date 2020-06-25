Сергей Шкарлет назначен и.о. министра образования

Украина

Кабмин назначил ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки. Ранее в профильном Комитете Рады не поддержали эту кандидатуру на пост министра.

Сергею Шкарлету 47 лет, он закончил Киевский политехнический институт по специальности «инженер-математик». Второе — экономическое образование Шкарлет получил в финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте. Там он получил и ученую степень. В 2010 году возглавил вуз и стал известен как самый молодой в Украине ректор.

В этом же году Шкарлет пошел в политику, решив баллотироваться в депутаты облсовета. Тогда он заявлял в интервью, что с 2004 года поддерживает Виктора Януковича и Партию регионов. В 2015 году попытка ректора пройти в облсовет не увенчалась успехом.

В декларации Шкарлет указал, что у него нет недвижимости, живет он в черниговской квартире супруги. В семье есть три автомобиля: Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Wagon и Ford Kuga Titanium. Основным доходом кандидата в министры была зарплата ректора (509 тыс. грн за год). Шкарлет задекларировал наличные в сумме 70 тысяч гривен и 30 тысяч долларов.

Напомним, обязанности министра образования с марта 2020 года исполняет Любомира Мандзий. Шкарлет был одним из трех кандидатов на должность министра, о которых говорил президент Зеленский.

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