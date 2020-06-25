26.59 / 26.79 29.69 / 30.11
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сергей Шкарлет назначен и.о. министра образования

14:52 25 июня 2020
Шкарлет

Кабмин назначил ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки. Ранее в профильном Комитете Рады не поддержали эту кандидатуру на пост министра.

Сергею Шкарлету 47 лет, он закончил Киевский политехнический институт по специальности «инженер-математик». Второе — экономическое образование Шкарлет получил в финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте. Там он получил и ученую степень. В 2010 году возглавил вуз и стал известен как самый молодой в Украине ректор.

В этом же году Шкарлет пошел в политику, решив баллотироваться в депутаты облсовета. Тогда он заявлял в интервью, что с 2004 года поддерживает Виктора Януковича и Партию регионов. В 2015 году попытка ректора пройти в облсовет не увенчалась успехом.

В декларации Шкарлет указал, что у него нет недвижимости, живет он в черниговской квартире супруги. В семье есть три автомобиля: Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Wagon и Ford Kuga Titanium. Основным доходом кандидата в министры была зарплата ректора (509 тыс. грн за год). Шкарлет задекларировал наличные в сумме 70 тысяч гривен и 30 тысяч долларов.

Напомним, обязанности министра образования с марта 2020 года исполняет Любомира Мандзий. Шкарлет был одним из трех кандидатов на должность министра, о которых говорил президент Зеленский.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Зеленский

«Плохо будет всем»: Зеленский высказался о пике эпидемии коронавируса в Украине

Кулак

Мужчина убил знакомую и сам привел полицию на место преступления: детали шокирующего происшествия на Львовщине

БТР

На параде Путина задымился БТР: сеть взорвалась едкими комментариями

Лукашенко

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер