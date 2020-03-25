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Кабмин заменил временного главу Минобразования: кто такая Любомира Мандзий
В среду, 25 марта, на заседании Кабмина Любомиру Мандзий назначили и.о. министра образования и науки Украины. Об этом сообщает официальный сайт Министерства.
Правительство также освободило от исполнения обязанностей главы Минобразования Юрия Полюховича.
Любомира Мандзий родилась в 1973 году во Львовской области. В 1995 получила высшее образование по специальности «География». Защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.
С 2001 по 2016 год работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Затем три года возглавляла департамент образования и науки Львовской областной государственной администрации, а в июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.
1 сентября 2019 Любомиру Мандзий назначили на должность заместителя Министра образования и науки Украины.
Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Рады перенесли.
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