Кабмин заменил временного главу Минобразования: кто такая Любомира Мандзий

Политика

В среду, 25 марта, на заседании Кабмина Любомиру Мандзий назначили и.о. министра образования и науки Украины. Об этом сообщает официальный сайт Министерства.

Правительство также освободило от исполнения обязанностей главы Минобразования Юрия Полюховича.

Любомира Мандзий родилась в 1973 году во Львовской области. В 1995 получила высшее образование по специальности «География». Защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 по 2016 год работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Затем три года возглавляла департамент образования и науки Львовской областной государственной администрации, а в июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

1 сентября 2019 Любомиру Мандзий назначили на должность заместителя Министра образования и науки Украины.

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Рады перенесли.

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