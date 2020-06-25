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Открытие кинотеатров и освобождение от самоизоляции: Кабмин принял новое решение по смягчению карантина
Работа кинотеатров в Украине возобновится со 2 июля, условием является заполняемость залов не более чем 50%. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 25 июня. Напомним, в Киеве решение об открытии кинотеатров приняли 24 июня.
Кроме того, в соответствии с проектом постановления правительства, центры предоставления административных услуг (ЦНАП) будут определять время начала свои работы самостоятельно, сообщает УНН.
Другие новации продолжения адаптивного карантина:
- исключение из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»;
- возможность прекращения самоизоляции/обсервации для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу или пункты пропуска с временно оккупированными территориями — в случае получения отрицательного тестирования на коронавирус методом ПЦР.
Как сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на среду, 24 июня, условиям, необходимым для смягчения карантина, не соответствовали Киев и 13 областей. Так, столица не соответствует критерию динамики заболеваемости коронавирусом. Он составляет 11,55%, а целевой показатель — 10%. Этот критерий превышен также в Ровенской (76,76%), Одесской (58,11%), Тернопольской (28,66%), Киевской (23,23%), Ивано-Франковской (18,99%), Черновицкой (11,97%) и Закарпатской (10,78%) областях.45
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