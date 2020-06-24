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13 областей Украины и Киев не готовы к смягчению карантина, но это никого не останавливает
По состоянию на среду, 24 июня, условиям, необходимым для смягчения карантина, не удовлетворяют Киев и 13 областей.
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, столица не соответствует критерию динамики заболеваемости коронавирусом. Он составляет 11,55%, а целевой показатель — 10%. Этот критерий превышен также в Ровенской (76,76%), Одесской (58,11%), Тернопольской (28,66%), Киевской (23,23%), Ивано-Франковской (18,99%), Черновицкой (11,97%) и Закарпатской (10,78%) областях.
При этом в Закарпатской и Черновицкой областях койко-места в больницах заполнены на 58,43% и 53,64% при норме менее 50%.
По охвату тестированием отстают Днепропетровская (23,94), Донецкая (23,30), Одесская (21,41), Луганская (18,81) и Николаевская (17,12) области. Норма — не менее 24 человек на 100 тысяч населения.
Ранее сообщалось, что во Львове сняли несколько карантинных ограничений.94
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