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В Киеве ослабляют карантин: что разрешат
В Киеве, где по состоянию на утро среды, 24 июня, количество заболевших увеличилось на 99 человек (всего с начала пандемии заболели 4528 человек), ослабляют карантин и разрешают работу некоторых заведений.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, правительство разрешило, а власти издали распоряжение о возобновлении работы в столице:
- ресторанов и кафе (без детских комнат);
- бассейнов (для индивидуальных тренировок);
- кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).
Также в столице разрешили проведение культурных и художественных мероприятий, количество участников которых ограничено — не более 10 человек.
«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям», — предупредил Виталий Кличко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 июня 2020 года в Украине установлен очередной антирекорд — за сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтвердили у 940 пациентов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».239
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!