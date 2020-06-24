Украина

В Киеве ослабляют карантин: что разрешат

В Киеве, где по состоянию на утро среды, 24 июня, количество заболевших увеличилось на 99 человек (всего с начала пандемии заболели 4528 человек), ослабляют карантин и разрешают работу некоторых заведений.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, правительство разрешило, а власти издали распоряжение о возобновлении работы в столице:

ресторанов и кафе (без детских комнат);

бассейнов (для индивидуальных тренировок);

кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

Также в столице разрешили проведение культурных и художественных мероприятий, количество участников которых ограничено — не более 10 человек.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям», — предупредил Виталий Кличко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 июня 2020 года в Украине установлен очередной антирекорд — за сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтвердили у 940 пациентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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