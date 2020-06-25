Под Житомиром врачам пришлось усыпить 4-летнего ребенка, чтобы спасатели смогли ему помочь (фото)

Происшествия

В Бердичеве Житомирской области, где недавно оштрафовали женщину, оставившую на несколько дней 11-летнего сына дома без еды, врачи травмпункта были вынуждены усыпить четырехлетнего малыша, чтобы ему смогли помочь спасатели.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, мальчик, играя в гараже, надел на безымянный палец левой руки металлическую гайку и не смог ее снять. Ничем не смогла помочь и его мать — женщина обратилась к врачам. Однако и у тех не получилось снять гайку — палец посинел и распух.

Тогда медики вызвали спасателей. «Гайку зажали в небольшие тиски и ножовкой по металлу начали осторожно разрезать ее, при этом для охлаждения поливали палец и гайку водой. Но ребенок начал очень плакаты и дергаться. Чтобы не травмировать мальчика, специалисты приняли решение дать ему наркоз. После того как он уснул, бойцы ГосЧС разрезали гайку в трех местах и освободили палец», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области спасатели достали из водоема тело утонувшего жителя Бердичева — он вместе с родственником бросился спасать не умеющую плавать жену. Женщину тоже спасти не удалось.

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