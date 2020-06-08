Происшествия

В Бердичеве горе-мать ушла на несколько дней, оставив 11-летнего сына самого без еды

В Бердичеве Житомирской области оштрафовали 33-летнюю женщину, которая оставила своего сына одного на несколько дней. Ранее на Луганщине неблагополучная мамаша ушла и оставила самих шестерых детей, младший из которых умер от голода.

В Бердичеве у 11-летнего мальчика, который 4 дня находился дома один, не было никаких продуктов. Он стоял у окна и просил помощи.

Ребенок рассказал соседям, что пьяная мама с неизвестным мужчиной пошла посмотреть новую квартиру, а его закрыла дома одного.

Через несколько дней полиция разыскала 33-летнюю женщину. Она в нетрезвом состоянии находилась в доме своей матери.

В квартире, где проживала горе-мамаша с сыном, царила антисанитария, не было пищи и предметов быта.

На суде молодая женщина раскаялась и частично признала свою вину. Пояснила, что действительно пошла к знакомому смотреть квартиру, которую намеревалась снимать, а вернулась через несколько дней. Призналась, что нередко оставляла 11-летнего сына одного дома на непродолжительное время.

В суде учли все обстоятельства произошедшего, степень вины женщины и назначили ей штраф в размере 1275 гривен. Кроме того, нарушительница должна заплатить 420 гривен судебного сбора, сообщили в Бердичевском горсуде.

Ранее «ФАКТЫ» писали о шокирующем случае на Херсонщине, где случайно напились две малолетние девочки, которые жили вместе с родителями-пьяницами. А в Николаеве пьяная бабушка потеряла 3-летнюю внучку на остановке. Девочку обнаружили на детской площадке через квартал.

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