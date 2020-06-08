- 14:56 Украинские звезды открыли пляжный сезон
- 14:38 Три алабая загрызли женщину: под Одессой вынесли приговор хозяину псов-убийц
- 14:38 В детсаду под Киевом коронавирусом заразились воспитатели и дети: подробности
- 14:22 Неблагодарные: российский журналист раскрыл неудобную правду о "поддержке" россиянами "Крымнаша"
- 14:12 Купались в фонтане, а обсыхали у Вечного огня: компания молодежи в Николаеве возмутила сеть наглым поведением
- 14:04 На Львовщину обрушился ливень с градом: в сеть попало впечатляющее видео разгулявшейся стихии
- 13:50 В Бердичеве горе-мать ушла на несколько дней, оставив 11-летнего сына самого без еды
- 13:43 В Днепре змея забралась в квартиру на седьмом этаже
- 13:08 На Тернопольщине под грузовиком рухнул мост: фото с места ЧП
- 13:03 Тройное убийство под Киевом: выжившая мать подозреваемого рассказала жуткие детали
- 12:46 Мне не нужны клиенты-расисты: глава Amazon Джефф Безос выступит с заявлением о протестах в США
- 12:41 Знаменитый российский актер госпитализирован после инсульта: состояние тяжелое
В Бердичеве горе-мать ушла на несколько дней, оставив 11-летнего сына самого без еды
В Бердичеве Житомирской области оштрафовали 33-летнюю женщину, которая оставила своего сына одного на несколько дней. Ранее на Луганщине неблагополучная мамаша ушла и оставила самих шестерых детей, младший из которых умер от голода.
В Бердичеве у 11-летнего мальчика, который 4 дня находился дома один, не было никаких продуктов. Он стоял у окна и просил помощи.
Ребенок рассказал соседям, что пьяная мама с неизвестным мужчиной пошла посмотреть новую квартиру, а его закрыла дома одного.
Через несколько дней полиция разыскала 33-летнюю женщину. Она в нетрезвом состоянии находилась в доме своей матери.
В квартире, где проживала горе-мамаша с сыном, царила антисанитария, не было пищи и предметов быта.
На суде молодая женщина раскаялась и частично признала свою вину. Пояснила, что действительно пошла к знакомому смотреть квартиру, которую намеревалась снимать, а вернулась через несколько дней. Призналась, что нередко оставляла 11-летнего сына одного дома на непродолжительное время.
В суде учли все обстоятельства произошедшего, степень вины женщины и назначили ей штраф в размере 1275 гривен. Кроме того, нарушительница должна заплатить 420 гривен судебного сбора, сообщили в Бердичевском горсуде.
Ранее «ФАКТЫ» писали о шокирующем случае на Херсонщине, где случайно напились две малолетние девочки, которые жили вместе с родителями-пьяницами. А в Николаеве пьяная бабушка потеряла 3-летнюю внучку на остановке. Девочку обнаружили на детской площадке через квартал.
366
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.