Ценой жизни: достижение американской гонщицы посмертно внесено в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Спорт

Книга рекордов Гиннесса спустя десять месяцев зафиксировала достижение американской гонщицы Джесси Комбс, которая разогнала свой автомобиль до 841,3 км/ч и установила новый ориентир для наземных четырехколесных движущихся аппаратов, которые пилотировались женщиной.

Как сообщает таблоидній сайт TMZ, рекорд был установлен еще 27 августа 2019 года в штате Орегон (США). Развив бешеную скорость по дну высохшего озера, автомобиль попал в аварию. Как затем установило следствие, причиной стало механическое повреждение переднего колеса, которое, вероятно, было вызвано наездом на мелкий твердый предмет. В итоге автомобиль загорелся, а сама 39-летняя гонщица погибла от удара головой.

Добавим, что Джесси Комбс была телеведущей многих шоу на автомобильную тематику, а также активно выступала за более массовое приобщение женщин к экстремальным видам спорта. Коллега погибшей гонщицы Терри Мэдден вскоре после трагедии поведал, что это должна была стать ее последней попыткой установить мировой рекорд на данном автомобиле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 94-летнюю немецкую бабушку-гимнастку Йоханну Кваас включили в Книгу рекордов Гиннесса.

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