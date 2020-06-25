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Происшествия

В элитном поселке под Киевом ограбили известную супружескую пару, — СМИ

19:57 25 июня 2020
Ограбление

В Киевской области, в поселке Козин Обуховского района в ночь на среду, 24 июня, произошло вооруженное ограбление частного дома, в котором проживает известная пара. Ранее на Киевщине разоблачили банду, которая отнимала квартиры.

Как сообщает OBOZREVATEL, в ограбленном доме проживают экс-глава концерна «Олимп» Ризван Дамирли и его супруга, дизайнер Ольга Немировская.

Злоумышленники в черной одежде, которая похожа на форму правоохранителей, проникли в жилище через дверь. Они сначала ударили мужчину, затем связали хозяев и, угрожая оружием, забрали 40 тысяч долларов, 18 тысяч евро, а также пульт от Citroën.

Всего нападавших было трое, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Днепре налетчик отобрал у мужчины 4 млн грн.

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