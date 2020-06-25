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Происшествия

Страшная авария с микроавтобусом на трассе Киев — Чоп: много пострадавших (фото, видео)

22:26 25 июня 2020
На месте происшествия

В Закарпатье произошла масштабная авария с участием микроавтобуса. Он перевернулся на ходу около 19:00 25 июня в районе села Среднее Ужгородского района. Одна женщина погибла на месте, сообщила в интервью Суспільне. Закарпаття спикер управления полиции Татьяна Дан. Напомним, 25 июня на Харьковщине колонна военных автомобилей въехала в гражданский микроавтобус.

Еще пятерых пассажирок микроавтобуса и водителя госпитализировали.

Состояние одной из пострадавших — пожилой женщины — оценивается как тяжелое. У нее диагностировали переломы ребер. Еще двое ее соседок получили черепно-мозговые травмы.

Причина ДТП устанавливается.

Появились фото и видео с места инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в центре Днепра, где утром 25 июня столкнулись грузовик DAF, груженый песком, и микроавтобус Mercedes Vito, перевозивший ульи с пчелами. Жертвой ДТП стал ребенок.

Фото Виталия Глаголы и Суспільне. Новини

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