Военные устроили масштабное ДТП под Харьковом: пострадали гражданские (фото)

Происшествия

В Харьковской области в четверг, 25 июня, произошло ДТП с участием колонны военных автомобилей. Два человека получили травмы и были госпитализированы в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Напомним, в мае под Харьковом произошло столкновение военных грузовиков.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, инцидент произошел в 15:40 на кольцевой автодороге вблизи села Хроли в Харьковском районе Харьковской области. По дороге двигались три новых военных автомобиля «Новатор» без номерных знаков. Последний в колонне автомобиль не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди, а тот, в свою очередь, врезался в двигавшийся первым в колонне «Новатор».

Затем, по данным полиции, водитель замыкающего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Golf.

Военный автомобиль

В результате столкновения были травмированы 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.

Гражданский микроавтобус

Напомним, в ДТП под Киевом погибли полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов и его жена Татьяна. «ФАКТЫ» рассказывали подробности происшествия.

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