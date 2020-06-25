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Военные устроили масштабное ДТП под Харьковом: пострадали гражданские (фото)
В Харьковской области в четверг, 25 июня, произошло ДТП с участием колонны военных автомобилей. Два человека получили травмы и были госпитализированы в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Напомним, в мае под Харьковом произошло столкновение военных грузовиков.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, инцидент произошел в 15:40 на кольцевой автодороге вблизи села Хроли в Харьковском районе Харьковской области. По дороге двигались три новых военных автомобиля «Новатор» без номерных знаков. Последний в колонне автомобиль не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди, а тот, в свою очередь, врезался в двигавшийся первым в колонне «Новатор».
Затем, по данным полиции, водитель замыкающего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Golf.
В результате столкновения были травмированы 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.
Напомним, в ДТП под Киевом погибли полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов и его жена Татьяна. «ФАКТЫ» рассказывали подробности происшествия.106
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!