Прокуратура завела дело из-за вырубки лесов, ставшей причиной наводнения в Западной Украине

Происшествия

Прокуратура Ивано-Франковской области открыла уголовное производство по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, которое могло спровоцировать катастрофические паводки на территории Прикарпатья и соседних областей.

В частности, констатировано, что возникновение аномального количества осадков привело к гибели 3 человек, подтоплению более 10 000 жилых домов, разрушению 150 км дорог и 90 мостов, повреждению 586 дорог и 169 мостов, а также к уничтожению 4146 м берегоукрепления.

По предварительной оценке, такие масштабные последствия паводка стали возможными в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами.

Расследование поручено следственному отделу СБУ.

Масштабы вырубки лесов в Карпатах

Напомним, еще в ноябре 2019 года президент Зеленский подписал закон, совершенствующий систему охраны Карпатских лесов от сплошных рубок. А перед этим известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров был поражен масштабами вырубки леса в Карпатах, пролетев над горами на самолете.

Фото Dronarium Украина

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter