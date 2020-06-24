Потоп в Западной Украине вызван вырубкой лесов в Карпатах, — эколог

Украина

Непогода, которая разбушевалась в начале этой недели в западных регионах Украины, принесла с собой не только паводки, подтопившие села и разрушившие мосты и дороги. Обильные осадки стали причиной оползней, один из которых уничтожил живописное озеро в Карпатах. Почему в Западной Украине такие масштабные бедствия в последние годы происходят регулярно? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к директору Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

— Проблема в том, что лесники массово рубят деревья в Карпатах, — отвечает Владимир Евгеньевич. — За последние десять лет в четырех западных областях они срубили порядка 10 — 12 процентов леса. В то время как, например, в Европе в горных районах рубят максимум три процента. В результате дождевая вода не задерживается в лесах (обычно там мягкая подстилка, мох, которая как губка впитывает влагу) быстро смывается в реки, и те выходят из берегов. А учитывая, что реки горные, вода несется с огромной скоростью, разрушая плотины, здания, мосты.

К сожалению, Гослесагентство ведет, я бы сказал, антиэкологическую политику. А правительство страны и президент не обращают внимание на катастрофическую ситуацию с лесами в Западной Украине. Хотя об этом постоянно говорят СМИ, ученые, экологи. Если не будет срочно введен полный запрет на вырубку лесов, то мы просто потеряем Карпаты как прекрасный рекреационный регион.

А вот швейцарцы в своих Альпах не рубят лес, а создали индустрию отдыха. И масса людей едет туда, оставляет там деньги, за счет чего регион и существует.

— То есть, по-вашему мнению, чтобы в будущем не было катастрофических наводнений в Западной Украине, нужно прекратить вырубку леса в Карпатах?

— Конечно, если прекратить бездумное уничтожение деревьев, то подобного можно избежать, — убежден директор Киевского эколого-культурного центра.

Тем временем известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook назвала другие причины сильного паводка на западе Украины.

«Действительно, леса уничтожают жестоко. Но дожди на западе уже идут длительное время, причем сильные дожди, — пишет синоптик. — Земля, почва с переизбытком насыщены влагой, из-за чего срываются селевые потоки, реки выходят из берегов, уничтожается инфраструктура, имущество, скот, гибнут люди… Сильные продолжительные дожди в горных регионах — всегда несчастье. Природа не вечно может сдерживать опасные процессы, вне зависимости от лесистости. Дожди льют, с небольшими перерывами, месяц.

Паводки, к сожалению, типичное явление для этих районов. Так, 8 — 12 июня 1969 года в бассейне Днестра, Прута и Тисы наблюдался мощный паводок, который считается наивысшим, или, как говорят гидрологи, был историческим максимумом. Местами количество осадков составляло 150 — 250 миллиметров за 24 часа, это 1,5 — 2,5 месячной нормы осадков. 13−14 мая 1970 года на территории Украинского Закарпатья случился сильный паводок, обусловленный интенсивными дождями. Уровень воды в Тисе поднялся на 5 — 6 метров. Тячев тогда затопило, прорвало дамбу, был поврежден жилищный фонд на 90 процентов, погибли люди.

Можно еще поискать паводковую статистику…

Как вы понимаете, лесов тогда были значительно больше.

Над Украиной, особенно над западной частью, длительное время находится циклоническая депрессия, которую поддерживают со всех сторон очаги высокого атмосферного давления. Поэтому осадки остаются, целый месяц, с периодическими остановками. Горы — особые метеоусловия, насыщенный влагой воздух дополнительно стимулируют к выпадению дождей. Никто не приветствует бездумную, варварскую вырубку карпатских лесов, здесь как раз нужно подумать, хорошо ли мы читаем предвыборные программы кандидатов, нужно ли покупаться на условную гречку, новую красочную бляху на церкви и дорабатывает ли местная власть, оставляя даже перед домом сельского главы страшные ямы на дорогах".

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жертвами непогоды в Прикарпатье стали три человека. Погибла пожилая женщина, которую смыло бурным потоком, а также находившиеся в упавшем в реку автомобиле мужчина и женщина.

В правительстве Украины отрицают, что масштабные подтопления в западных регионах страны вызваны масштабной вырубкой карпатских лесов. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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