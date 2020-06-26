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Взрыв на Позняках: у Авакова назвали основную версию трагедии
Причиной прогремевшего утром 21 июня взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве могло стать несоблюдение технологий поверки счетчиков.
Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире «Право на власть», подчеркнув, что это основная версия следствия.
«…Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией — это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании „Киевгоргаз“. Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа», — сказал Геращенко.
По его словам, пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку.
Но если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников «Киевгоргаза», то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство.
Напомним, по факту взрыва на Позняках в Киеве проходят обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала многоэтажку. Кроме того, ведется расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
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