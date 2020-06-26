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Украина

Взрыв на Позняках: у Авакова назвали основную версию трагедии

1:25 26 июня 2020
Взрыв

Причиной прогремевшего утром 21 июня взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве могло стать несоблюдение технологий поверки счетчиков.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире «Право на власть», подчеркнув, что это основная версия следствия.

«…Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией — это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании „Киевгоргаз“. Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа», — сказал Геращенко.

По его словам, пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку.

Но если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников «Киевгоргаза», то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство.

Напомним, по факту взрыва на Позняках в Киеве проходят обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала многоэтажку. Кроме того, ведется расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский рассказал о том, как удалось найти квартиры для выделения пострадавшим от взрыва на Позняках.

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