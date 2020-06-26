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Украина

Не из бюджета: Зеленский рассказал, откуда взяли деньги на квартиры пострадавшим от взрыва на Позняках

0:55 26 июня 2020
Владимир Зеленский

Когда президент Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир киевлянам, пострадавшим от взрыва на жилмассиве Позняки, некоторых граждан заинтересовало, откуда нашлись средства на приобретение жилья, и почему таким же образом не могут улучшить жилищные условия участников АТО и переселенцев.

Ответ главы государства прозвучал во время общественно-политического ток-шоу «Право на власть».

«Это не бюджетные деньги. Мы поговорили с застройщиком. Офис президента нашел застройщиков, которые нам действительно помогли. Мы с ними пообщались, они понимают, что мы вместе можем им (пострадавшим — ред.) помочь», — сообщил Зеленский.

В то же время глава государства ничего не сказал о том, чем сотрудники Офиса смогли заинтересовать застройщика.

По словам президента, все 40 квартир находятся не в области, а именно в Киеве. 12 квартир, ключи от которых были переданы семьям, достроены.

Оставшиеся 28 квартир будут достроены на протяжении месяца-полтора, и будут переданы всем семьям.

Напомним, что 25 июня новое жилье получали, по словам Зеленского, семьи с детьми, а также два человека, потерявшие родных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что взрыв на Позняках прогремел утром 21 июня. Из-под завалов разрушенного дома вытащили тела пятерых человек — двух женщин и троих мужчин. Среди погибших есть сотрудники «Укрзалізниці». 23 июня на территории дома завершили спасательную операцию и начали поиск личных вещей пострадавших. К этому привлекали полицию и спасателей. После проведения экспертизы правоохранители сообщили, что взрыв, вероятнее всего, спровоцировала газовая смесь.

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