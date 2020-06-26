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Происшествия

Конец "янтарного картеля": в Ровенской области правоохранители изъяли нелегального янтаря на 2 млн грн (фото)

2:34 26 июня 2020
Янтарь

В Ровенской области правоохранители продолжают борьбу с нелегальными «старателями», которые своими действиями по добыче янтаря превращают леса региона в огромные острова пустынь.

Так, в четверг, 25 июня, полицейские блокировали деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на перепродаже нелегально добытого «солнечного камня».

Об этом сообщили в Нацполиции.

Уточняется, что в ходе проведенных обысков сотрудники полиции изъяли 142 килограмма расфасованных камней различной фракции. Общая стоимость изъятого янтаря-сырца — 2 миллиона гривен.

Было выяснено, что жители Рокитновского района области организовали приобретение и хранение янтаря с целью дальнейшей перевозки через границу Украины в обход установленных таможенных правил.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Устанавливаются все лица, которые могут иметь отношение к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 2 ст. 240−1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудники СБУ блокировали незаконную добычу янтаря-сырца, которая находилась под так называемой «опекой» чиновника патрульной полиции Ровенской области.

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