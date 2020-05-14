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200 долларов за ночь работы мотопомпы: на Ровенщине полицейский крышевал добытчиков янтаря (фото)
Сотрудники СБУ блокировали незаконную добычу янтаря-сырца, которая находилась под так называемой «опекой» чиновника патрульной полиции Ровенской области.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по месту работы полицейского, в помещениях других фигурантов и изъяли более 150 килограммов янтаря-сырца общей стоимостью 2,2 миллиона гривен.
Кроме того, было обнаружено оборудование для обработки камня и почти 7 тысяч долларов США, вероятно полученных незаконным путем.
Перед реализацией так называемые старатели обрабатывали камень с использованием специального оборудования.
По предварительным данным следствия, полицейский с ноября 2019 года систематически требовал деньги от участников нелегальной добычи «солнечного» камня. За это он «гарантировал» дельцам не привлекать их к ответственности.
Размер взяток составлял 100−200 долларов США с каждой мотопомпы за день беспрепятственной работы.
Полицейскому сообщено о подозрении по статье «Получение должностным лицом неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, журналист Денис Казанский опубликовал свежее видео из урочища Гальбин Ровенской области, в котором показал, во что превратили леса Волыни добытчики янтаря.
А недавние масштабные пожары в лесах Житомирской области эксперты также связывают с нелегальной добычей янтаря.
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