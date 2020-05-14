26.64 / 26.91 28.61 / 29.08
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

200 долларов за ночь работы мотопомпы: на Ровенщине полицейский крышевал добытчиков янтаря (фото)

21:03 14 мая 2020
вещдоки
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Сотрудники СБУ блокировали незаконную добычу янтаря-сырца, которая находилась под так называемой «опекой» чиновника патрульной полиции Ровенской области.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по месту работы полицейского, в помещениях других фигурантов и изъяли более 150 килограммов янтаря-сырца общей стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Кроме того, было обнаружено оборудование для обработки камня и почти 7 тысяч долларов США, вероятно полученных незаконным путем.

Перед реализацией так называемые старатели обрабатывали камень с использованием специального оборудования.

По предварительным данным следствия, полицейский с ноября 2019 года систематически требовал деньги от участников нелегальной добычи «солнечного» камня. За это он «гарантировал» дельцам не привлекать их к ответственности.

Размер взяток составлял 100−200 долларов США с каждой мотопомпы за день беспрепятственной работы.

Полицейскому сообщено о подозрении по статье «Получение должностным лицом неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, журналист Денис Казанский опубликовал свежее видео из урочища Гальбин Ровенской области, в котором показал, во что превратили леса Волыни добытчики янтаря.
А недавние масштабные пожары в лесах Житомирской области эксперты также связывают с нелегальной добычей янтаря.


128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Жанна Бадоева

«Появилось чувство небезопасности»: экс-ведущая «Орла и Решки» нелестно отозвалась об Украине

девушка

Голоса в голове: у коронавируса обнаружился страшный побочный эффект

Елена Докич

«Думала о самоубийстве»: бывшая звезда тенниса рассказала, как похудела на 53 кг (фото)

Ребенок в защитной маске

Врачи обнаружили связь между тяжелым воспалительным синдромом у детей и коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер