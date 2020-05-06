Лес превратился в пустыню: в сети показали видео жутких последствий незаконной добычи янтаря

Украина

Незаконная добыча янтаря на Волыни приняла угрожающий масштаб и превратила леса региона в огромные острова пустынь. Видео из урочища Гальбин (Сарненский район Ровенской области) опубликовал на YouTube журналист Денис Казанский.

На ролике виден вместо леса песок и песчаные дюны, как будто это не Полесье, а Олешковские пески Херсонщины.

Явно видны следы от мотопомп и лунки, из которых копали янтарь.

Журналист показал масштабы варварства, от которого пострадала природа и ничего не получили бюджеты городов региона.

Казанский рассказал, что из-за засухи в этом году упали цены на янтарь и заниматься промыслом стало не так выгодно. Поэтому пока в этих местах нет копателей. Но работы явно велись недавно. Участки не брошены, на них периодически появляются старатели.

Видео, снятое беспилотником, поражает масштабами того, как безжалостно уничтожается природа Украины.

Напомним, недавние масштабные лесные пожары в Житомирской области эксперты связывают с нелегальной добычей янтаря.

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