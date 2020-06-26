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Гламур

Получала угрозы: звезда соцсетей покончила с собой в 16 лет (фото, видео)

7:31 26 июня 2020
Сийя Каккар

После того, как при загадочных обстоятельствах умер 28-летний южнокорейский певец Йохан, стало известно, что в столице Индии Нью-Дели покончила с собой 16-летняя звезда соцсетей Сийя Каккар. Она была популярна на платформах TikTok, Instagram, Snapchat и YouTube. Так, только в TikTok у нее было более 1,1 миллиона подписчиков. Сийя прославилась в основном своими танцевальными видео.

Как сообщает издание Daily Mail, сообщения о смерти юной танцовщицы и певицы подтвердил ее менеджер Арюн Сарин, который управлял ее делами и занимался рекламными сделками. Он сказал, что причиной самоубийства было, видимо, что-то личное, поскольку карьера и бизнес у нее развивались очень хорошо. Сарин в день смерти девушки обсуждал с ней по телефону новый проект. «Она разговаривала совершенно нормально», — сказал он.

За несколько часов до смерти Каккар опубликовала новое видео, сделанное на крыше дома, где она казалась абсолютно спокойной и улыбалась.

Родители девушки говорят, что она получала угрозы в сети — но какого именно плана не сообщили. Каким образом Сийя рассталась с жизнью официально не разглашается. По сообщениям СМИ, она повесилась у себя дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 18-летняя российская блогерша, заработавшая первый миллион в 15 лет, погибла на Бали.

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