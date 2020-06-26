- 07:58 Правительство США по ошибке выплатило 1,4 миллиарда долларов покойникам
- 07:57 Врачи не хотели осматривать: жертва изнасилования в Кагарлыке рассказала новые шокирующие детали
- 07:36 Ночь триумфа: «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии
- 07:31 Получала угрозы: звезда соцсетей покончила с собой в 16 лет
- 07:14 Небольшая передышка и снова ливни: синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели
- 06:30 Освобождение по принципу "всех на всех" и выборы после деэскалации: ТКГ провела заседание в формате видеоконференции
- 05:55 "Имитация": Чубаров раскритиковал голосование по «путинским поправкам» в украинском Крыму
- 05:43 Вода прибывает: в ГСЧС назвали области, где ожидают повышения уровней рек
- 04:55 Тело было привязано к лодке: трехкратная чемпионка мира по гребле погибла в Тихом океане
- 04:30 Больше, чем в других странах: в МВФ объяснили, почему ВВП Украины обрушится до конца года
- 03:53 США считают Россию серьезной угрозой, — Майк Помпео
- 02:55 Закат на Венере и Марсе: NASA представила уникальную симуляцию
Получала угрозы: звезда соцсетей покончила с собой в 16 лет (фото, видео)
После того, как при загадочных обстоятельствах умер 28-летний южнокорейский певец Йохан, стало известно, что в столице Индии Нью-Дели покончила с собой 16-летняя звезда соцсетей Сийя Каккар. Она была популярна на платформах TikTok, Instagram, Snapchat и YouTube. Так, только в TikTok у нее было более 1,1 миллиона подписчиков. Сийя прославилась в основном своими танцевальными видео.
Как сообщает издание Daily Mail, сообщения о смерти юной танцовщицы и певицы подтвердил ее менеджер Арюн Сарин, который управлял ее делами и занимался рекламными сделками. Он сказал, что причиной самоубийства было, видимо, что-то личное, поскольку карьера и бизнес у нее развивались очень хорошо. Сарин в день смерти девушки обсуждал с ней по телефону новый проект. «Она разговаривала совершенно нормально», — сказал он.
За несколько часов до смерти Каккар опубликовала новое видео, сделанное на крыше дома, где она казалась абсолютно спокойной и улыбалась.
Родители девушки говорят, что она получала угрозы в сети — но какого именно плана не сообщили. Каким образом Сийя рассталась с жизнью официально не разглашается. По сообщениям СМИ, она повесилась у себя дома.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 18-летняя российская блогерша, заработавшая первый миллион в 15 лет, погибла на Бали.326
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Не из бюджета: Зеленский рассказал, откуда взяли деньги на квартиры пострадавшим от взрыва на Позняках
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...