Перевалило за тысячу: в Украине поставлен новый коронавирусный антирекорд

Украина

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, количество пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось на 1109 человек — с начала пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у 41 117 пациентов.

По-прежнему первую позицию по количеству заболевших занимает Львовская область — за сутки там зафиксировали 209 заболевших коронавирусной инфекцией. В Киеве — 113 новых случаев, в Закарпатской области — 93. В Запорожской области новые случаи не фиксировались.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пик заболеваемости в Украине может наступить в середине лета, а в МВД утверждали, что главная проблема — общественный транспорт, где нарушается масочный режим и не соблюдается безопасная дистанция.

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