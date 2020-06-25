Здоровье и медицина

«Плохо будет всем»: Зеленский высказался о пике эпидемии коронавируса в Украине

На селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 президент Владимир Зеленский высказался об опасности обострения пандемии.

Как сообщает Офис президента, министр здравоохранения Максим Степанов заявил на совещании, что при соблюдении мер, которые разработаны для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных. Причина антирекордов, по его словам, в нарушениях карантина.

В МВД видят главную проблему с общественным транспортом, где регулярно нарушаются дистанция и масочный режим.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже больше половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, получим пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», — отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре собрались прихожане без масок.

Фото: Офис президента

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