Гламур

В Британии 25 июня поступила в продажу новая книга о герцоге и герцогине Сассекских «Меган и Гарри: Реальная история» авторства светской львицы леди Колин Кэмбелл, которая ранее уже публиковала ряд биографий членов королевской семьи. В книге Кэмбелл назвала Гарри «жалким» и заявила, что Меган «несмотря на секс, сделает его несчастным».

По мнению писательницы, Маркл заставила супруга мужа отказаться от семьи и друзей ради собственной выгоды. «Меган — совершеннейшая оппортунистка. Она заранее знала, что будет зарабатывать на статусе члена королевской семьи, хотя это строго запрещено… Теперь у нее есть то, что она хотела — жизнь миллионерши в Голливуде. Она стала причиной того, что Гарри растерял большинство своих друзей. Он слабее ее, и она его использует», — приводит цитату из книги издание Daily Mail. При этом, по ее мнению, принц слишком слабохарактерный, чтобы положить этому конец и бросить супругу.

Кэмбелл также рассказала о высокомерности Меган. Так, через несколько месяцев после свадьбы они с Гарри посетили свадьбу друга принца Чарли ван Страубензи. Сначала одна, а потом вторая гостья попытались завязать с Меган разговор, говоря ей комплименты и желая новобрачной счастья. На что Меган, не говоря ни слова в ответ, окидывала их холодным взглядом с головы до ног и отходила в сторону. Ее грубость произвела крайне негативное впечатление на собравшихся аристократов.

По мнению Колин, разлад в королевской семье наметился практически сразу после свадьбы. Спустя четыре дня после венчания в мае 2018 года Гарри и Меган посетили садовую вечеринку в Букингемском дворце в честь 70-летия отца Гарри принца Чарльза. И там, по словам Кэмпбелл, Меган совершила нечто такое, что повергло в шок всех собравшихся. Уже спустя 15 минут она начала во всеуслышание жаловаться на скуку и спрашивать Гарри, когда же они наконец смогут уйти. Муж объяснял ей, что это невозможно, однако она настаивала вопреки приличиям. По мнению Колин, уже тогда стало понятно, что уроженка США Меган не в состоянии исполнять роль королевской персоны.

После откровений Колин Кэмбелл, начала циркулировать видеозапись с той самой вечеринке, на которой Гарри и Меган уходят после разговора принца с его отцом.

В августе выйдет еще одна книга о жизни Меган Маркл и принца Гарри под названием «В поисках свободы», которая, в отличие от произведения леди Кэмбелл, была согласована с герцогом и герцогиней Сассекскими и в которой, как они надеются, будет разъяснены причины, по котором они решили покинуть королевскую семью и поселиться в США, и опровергнуты нелестные для них слухи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри испекли булки вместе с бывшими бандитами.





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