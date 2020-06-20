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Меган Маркл нашла свое предназначение – она будет бороться с расизмом и не исключает карьеру в политике (фото)

Жена британского принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл, которая недавно высказалась по поводу гибели Джорджа Флойда, нашла свое предназначение. Как пишет издание Daily Mail, герцогиня Сассекская рассказала своим друзьям, что инстинкт, подсказавший ей покинуть Великобританию, оказался прав. Ее судьба — вести борьбу против системного расизма в США. Она должна быть на передовой, в числе тех, кто защищает права темнокожих.

Как рассказала подруга герцогини, Маркл уже говорила с Опрой Уинфри и другими лидерами афроамериканской общины о том, каким образом она может стать частью этой борьбы. 38-летняя жена внука британской королевы не исключает, что может заняться политикой. Теперь, когда она уже формально не является высокопоставленным членам королевской семьи, ей это уже не возбраняется.

«Меган чувствует, что ее миссия выходит за рамки актерской деятельности. Она хочет использовать свой голос, призывая к переменам, и не исключает карьеру в политике», — говорят друзья.

Как известно, звезда телесериала «Форс-мажоры» — женщина смешанной расы. Ее отец Томас Маркл — белый, а мать Дория Рэгленд — афроамериканка.

Недавно близкая подруга Меган, стилист Джессика Малруни, лишилась работы из-за спора с темнокожей блогершей. Меган решила порвать связи с Джессикой, чтобы не портить себе репутацию. Тем более, что Малруни уже и ранее начала вызывать у нее недовольство попытками нажиться на их дружбе.

Меган и ее мать Дория

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации их нового бренда Archewell.



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