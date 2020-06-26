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Украина

Задержание продукции ОГХК позволила предприятию заработать дополнительные 10 млн грн

9:46 26 июня 2020
ОГХК
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Задержанную в конце мая в Одесском морском торговом порту по решению нового руководства Объединенной горно-химическая компании продукцию удалось реализовать дороже на 10 млн грн, несмотря на обвал цен на титановом рынке и экономический кризис. Об этом заявил врио главы правления ОГХК Питер Дэвис, передает пресс-служба компании.

«Несмотря на распространение коронакризиса и обвал цены на титановом рынке почти на 15%, мы нашли контрагента, с которым будем сотрудничать на выгодных условиях. Арестованная продукция, согласно новому договору, будет реализована на 10 млн грн дороже. Причем по сравнению с предварительно заключенными старым менеджментом контрактам, период отсрочки оплаты сокращен со 120 до 15 дней. Решение нового руководства ОГХК отказаться от всех ненадежных подрядчиков и искать альтернативные пути сбыта показывает первые результаты», — заявил Дэвис.

Указанная продукция ранее была задержана в Одесском морском торговом порту по решению нового руководства ОГХК в сотрудничестве с правоохранительными органами из-за риска нанесения государству ущерба на сумму 80 млн грн. Так, 20 тыс. тонн ильменитового концентрата должны были быть отгружены по контракту, заключенному предыдущим менеджментом, малоизвестной компании-посреднику с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед ОГХК составляла порядка 400 млн грн.

«Вовремя принятые управленческие решения нового руководства ОГХК и оперативные действия сотрудников НАБУ и САП позволили предотвратить нанесение ущерба государству в размере 80 млн грн. Все коррупционные схемы, которые налаживали предыдущие руководители предприятия, остались в прошлом, а их организаторы будут привлечены к уголовной ответственности», — отмечал тогда Питер Дэвис.

Объединенная горно-химическая компания находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Предприятие входит в программу большой приватизации, реализация которой продолжится после макроэкономической стабилизации.

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