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Оскандалившаяся из-за фразы про "детей низкого качества" нардеп пожаловалась на буллинг
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция партии «Слуга народа»), которую профсоюзы требуют уволить за высказывание о детях «низкого качества», рождающихся у людей, заводящих их ради соцвыплат, заявила об организованном буллинге.
На своей страничке в социальных сетях нардеп заявила, что пришла в политику в 57 лет, имея четверых детей, которых «вытянула» в жизни самостоятельно.
«Была кормилицей своего домохозяйства всю свою жизнь. Было время, когда очень боялась сменить работу. Даже для месячного поиска другого места в семье не было запаса. А дома было трое-четверо детей, которым нужно было дать образование, впечатления от мира, языки, информацию», — пишет Третьякова.
Нардеп также отметила, что теперь у нее пять внуков, которым «мы оставляем страну, а также долги, которые им платить»: «Долги не только внешние. Но и долги по обязательствам внутренним, социальным. Потому что наша страна редко выплачивала компенсации за ущерб жизни и здоровью в момент нанесения вреда, а переводила такие обязательства на будущее. Не всегда, но часто. Должны мы нагрузить их таким грузом иждивенцев, чтобы им было не продохнуть? Мой ответ — нет».
Галина Третьякова заявив об организованном буллинге, добавила: «Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому никуда не собираюсь идти под давлением извне».
Под этим постом народного депутата Украины завязалась оживленная дискуссия. У ее позиции нашлось немало сторонников, впрочем, как и противников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Галина Третьякова заявляла, что в связи с увеличением страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию, уже к 2030 году только 40% пенсионеров Украины смогут иметь его в достаточном количестве для получения «нормальной» пенсии. Все остальные будут вынуждены довольствоваться минимальным размером пособия.
Фото со странички Галины Третьяковой в социальных сетях.
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